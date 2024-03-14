Стало известно, когда Путин запустит строительство ВСМ Москва - Петербург Песков: Путин даст старт строительству ВСМ Москва - Петербург 14 марта

Фото: Kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин запустит строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург 14 марта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства будет участвовать в церемонии в режиме видео-конференц-связи.

Президент примет участие в <...> [церемонии, которая ознаменует] начало конкретной работы по проекту ВСМ Москва — Петербург, — сказал Песков.

Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент заявил, что ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет проходить через Тверь, а также через Великий Новгород. Глава государства подчеркнул, что правительство России планирует построить ВСМ и через другие города.

Во время совещания по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) Путин назвал реальным их строительство от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. По словам главы государства, он обсуждал данный вопрос с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который поддержал такую идею.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров заявлял, что запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург состоится до 2030 года. Другие высокоскоростные железнодорожные магистрали планируется построить в стране до 2043 года.