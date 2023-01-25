Стало известно, когда Путин встретится с лидерами думских фракций

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь добавил, что это обсуждалось на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает РИА Новости.

Кроме того, также обсуждалась <…> предстоящая очередная сессия встреч президента с руководителями фракций, которая состоится уже в следующем месяце, — сказал Песков.

На встрече с Володиным обсуждались, в том числе план работы, приоритетные задачи.

Также пресс-секретарь президента России заявил, что в настоящее время не просматривается перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования конфликта вокруг Украины. Он напомнил, что Киев причастен к организации террористических актов на территории РФ. В частности, речь идет об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи в Московской области. По словам Пескова, украинские власти не гнушаются ничем.

Кроме того, Песков объяснил перевод стрелок «Часов Судного дня» ближе к апокалипсису на десять секунд тем, что ситуация в мир стала чрезвычайно напряженная. По его словам, перспективы развития событий пока не предусматривают разрядки.