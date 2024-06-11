Стало известно, когда Путин встретится с Эрдоганом Путин планирует встретиться с Эрдоганом на саммите в Астане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, который пройдет 3-4 июля, передает пресс-служба Кремля. Об этом российский лидер сказал на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время — в июле, по-моему, 3-4-го числа — он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы, — отметил российский лидер.

В ответ глава МИД Турции передал Путину приветствие от турецкого коллеги. Он также поблагодарил главу государства за прием в Кремле.

Хакан Фидан ранее заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС и соответствующий вопрос будет обсуждаться на министерских переговорах в Нижнем Новгороде. Турецкая сторона рассчитывает посетить встречу министров объединения в России.

В связи с этим представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила в беседе с NEWS.ru, что двери в БРИКС открыты, и на данный момент уже более 30 государств обозначили свое стремление в той или иной форме выстраивать взаимодействие с объединением. По ее словам, первоочередной задачей российского председательства сейчас является обеспечение гармоничной интеграции государств, пополнивших ряды БРИКС с 1 января, в сложившуюся архитектуру механизмов взаимодействия при сохранении их эффективности.