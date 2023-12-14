Стало известно, когда Путин намерен посетить Турцию Путин сообщил о планах посетить Турцию в 2024 году

Фото: kremlin

Президент Владимир Путин с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции сообщил, что планирует нанести официальный визит в Турцию в 2024 году. Глава государства уточнил, что был готов прилететь в Анкару в этом году, однако графики с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не совпали. Трансляция мероприятия идет на официальном Telegram-канале Кремля.

Думаю, нам удастся с ним [Эрдоганом] встретиться. Я действительно планирую. Я и планировал недавно. Но у президента Эрдогана не получилось по его графику. Я готов был слетать в Турцию, я ему сказал об этом. Ну у него по графику не получилось. У него, не у меня. Так бывает, — объяснил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что Эрдоган делает все возможное для того, чтобы ситуация в секторе Газа была изменена в лучшую сторону. По словам Путина, глава Турции как никто другой пытается создать условия для долгосрочного мира и прекращения этой катастрофы.

Прямая линия и большая пресс-конференция с главой РФ проходит в объединенном формате в Гостином Дворе. Россияне и представители прессы по очереди задают Путину наиболее актуальные и животрепещущие вопросы.

Кол-центр «Народного фронта» ранее заявил, что принял свыше двух миллионов обращений от россиян к прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Более 40 тысяч писем было отправлено главе государства через мобильное приложение «Москва — Путину». Через одноименный сайт прислали порядка 130 тысяч обращений.