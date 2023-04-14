Стало известно, когда Путин может провести прямую линию «Медуза»: прямую линию с Путиным планируют провести в начале июня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может провести прямую линию в начале июня, сообщает «Медуза» (СМИ внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на источники. В публикации говорится, что все мероприятия, которые должны были состояться в первых числах июня в Гостином Дворе, были перенесены на другие даты. Именно там традиционно проходят прямые линии президента РФ.

Организаторы ежегодной выставки-форума АРХ МОСКВА, которая должна была проходить c 7 по 10 июня, также рассказали, что мероприятие было перенесено на конец мая. По их словам, «в первой декаде июня комплекс „Гостиный Двор“ будет закрыт в связи с государственной необходимостью».

Источники «Медузы» подчеркнули, что хотя площадка уже забронирована под проведение прямой линии с Путиным, конкретных указаний по сбору вопросов и поручений правительству не последовало.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин, скорее всего, проведет прямую линию в этом году. По его словам, точных сроков пока нет.