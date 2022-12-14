Стало известно, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено в 2023 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в 2023 году, сообщил ТАСС источник. Он напомнил, что мероприятие должно проводиться раз в год.

Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет, — сказал собеседник агентства.

Накануне источник РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что послание Федеральному собранию может пройти 27 декабря. По словам собеседника агентства, такая информация прошла, но ее характер был совсем неоднозначным.

Ранее Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года. Точная дата тогда не была названа. В феврале на совещании по экономике президент рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Позднее, после начала военной операции на Украине, в публичном графике главы государства подобных совещаний не было.

В середине ноября источники РБК сообщали, что Кремль начал подготовку к посланию президента России Федеральному собранию. По информации издания, глава государства планирует затронуть тему специальной операции России на Украине.