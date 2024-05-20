Стало известно, когда построят мощнейший атомный ледокол в мире Мантуров заявил о планах построить мощнейший ледокол «Россия» к 2030 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый мощный атомный ледокол в мире «Россия» планируется построить к 2030 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, об этом сообщила пресс-служба кабмина. В настоящий момент работы над кораблем ведутся на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда».

Самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде», единственный в своем роде в мире — 120 мегаватт — «Россия», который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году, — сказал Мантуров.

По его словам, на сегодняшний день предприятие «Балтийский завод» продолжает работу над серией атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт, три из которых — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают в акватории Северного Ледовитого океана. В конце 2024 года планируется передать атомному флоту следующий корабль «Якутия», еще три — в период с 2026 по 2030 годы.

Ранее Мантуров заявлял, что представители Китая предложили российской делегации для поездок машины местных компаний. Прежде, по его словам, для этих целей выделялись западные автомобили. Также вице-премьер допустил возможность, что автомобили российской марки Aurus скоро могут начать поставлять в Китай. Однако отметил, что для этого в стране необходимо создать должную сервисную инфраструктуру.