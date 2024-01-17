Стало известно, когда подписи в поддержку Путина передадут в ЦИК Машков: подписи в поддержку Путина представят в ЦИК на следующей неделе

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина представит Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подписи в его поддержку на следующей неделе, заявил сопредседатель штаба народный артист России Владимир Машков. Он добавил, что к этому моменту удалось собрать более 2,5 млн подписей.

За 26 дней собрали два миллиона пятьсот тысяч подписей. Даже больше. Работа шла очень эмоциональная, принимали участие и волонтеры, и «Народный фронт», и «Единая Россия». <...> На следующей неделе мы готовы предоставить в Центральную избирательную комиссию все документы, — заявил Машков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах при желании можно собрать гораздо больше, чем 2,5 млн подписей. Он подчеркнул, что уровень поддержки действующего лидера и консолидации общества вокруг него трудно преувеличить.

Избирательный штаб Путина также сообщил о сборе более 2,5 млн подписей в его поддержку. Там добавили, что подписи собираются по всей стране. При этом из регионов продолжают поступать собранные документы, одновременно проводится проверка подписных листов.