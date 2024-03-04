Стало известно, когда ожидается очередное повышение пенсии Депутат Бессараб: социальную пенсию повысят с 1 апреля

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С 1 апреля 2024 года вырастет размер социальных пенсий, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «ФедералПресс» депутат подчеркнула, что в октябре следует ожидать повышения выплат военным, вышедшим на пенсию. Кроме того, с 1 января уже на 7,5% повысили страховую пенсию по старости.

1 января этого года была повышена страховая пенсия по старости на 7,5%. С 1 апреля будет увеличена на такой же размер социальная пенсия, а пенсия военным возрастет с 1 октября, — пояснила парламентарий.

Бессараб добавила, что повышение пенсий 1 апреля коснется 4 млн жителей России. Именно столько насчитывается получателей социальных пенсий. Парламентарий добавила, что сумма выплат увеличится на 7,5%.

В Госдуме ранее предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет, следует из текста законопроекта, который направлен для заключения в правительство. Авторами выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что причинами недоплаты пенсии могут быть неправильное оформление документов, неполный стаж работы или изменение законодательства. По его словам, также пенсия может приходить не в полном объеме из-за того, что не все факторы, влияющие на размер выплат, учтены.