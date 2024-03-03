Стало известно, когда останки погибших при ЧП с Ил-76 передадут Украине Москалькова: тела погибших при ЧП с Ил-76 пленных могут скоро передать Украине

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Тела украинских военнопленных, которые погибли при крушении Ил-76 в Белгородской области, могут передать Киеву в ближайшее время, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, контакт по этому поводу состоялся с омбудсменом Дмитрием Лубинцом 29 февраля.

Были контакты, мы с ним разговаривали 29 февраля. Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы, — сказала омбудсмен.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия не будет устраивать торг вокруг тел пленных украинских военных, погибших в сбитом ВСУ самолете Ил-76. По его словам, российская сторона передаст их родственникам без всяких условий, тогда как представители официального Киева «из передачи тел могут устроить очередное кровавое шоу».

Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве также сообщали, что воздушный борт был сбит из ЗРК Patriot американского производства.