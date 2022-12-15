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Стало известно, когда назначат сенаторов от новых регионов

«Коммерсант»: сенаторов от новых регионов назначат не ранее сентября 2023 года

Власти ДНР не планируют делегировать своих представителей в Совет Федерации как минимум до принятия новой республиканской конституции или до выборов главы и Народного совета ДНР, которые должны пройти в сентябре 2023 года, пишет «Коммерсант». Аналогичным образом могут поступить и в других новых регионах.

Источник в парламенте ДНР подтвердил, что депутаты пока не планируют инициировать процедуру назначения сенатора и консультаций на этот счет не проводилось. По его словам, к этому вопросу Народный совет вернется не раньше принятия новой конституции, которая, как уточнил глава Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, может быть принята уже до конца года. Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что луганский парламент готов решить вопрос быстрее, однако корректнее было бы сделать это одновременно с ДНР. Получить комментарии в администрациях Запорожской и Херсонской областей оперативно не удалось.

Добавим, что в самом Совфеде не видят повода для спешки. Как пояснил председатель регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко, делегирование кандидатов от новых регионов относится к компетенции субъектов и не ограничено по срокам.

Когда они будут готовы провести организационные процедуры, тогда сами и примут решение. Указывать сверху мы не можем, — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что депутаты от новых территорий могут появиться в Госдуме только после думских выборов в 2026 году. До этого момента работать на соответствующих территориях будут специально назначенные депутаты разных фракций, поскольку избрать депутатов по новым территориям без изменения схемы одномандатных округов, без проведения выборов невозможно.