Стало известно, когда начнут ставить на учет парапланы Минтранс: сверхлегкие воздушные суда будут ставить на учет с 1 сентября

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Сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда массой до 115 кг необходимо будет ставить на учет с 1 сентября 2024 года. Как сообщает Минтранс РФ на официальном сайте, правила аналогичны тем, по которым сейчас ставятся на учет «легкие» беспилотники. Правила постановки БПЛА на учет действуют с 2019 года. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Воздушные суда этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас ставятся на учет «легкие» беспилотники. Изменения в Правила учета вступят в силу 1 сентября 2024 года. После этого владельцы таких воздушных судов в течение 60 дней должны будут поставить их на учет в соответствии с обновленными правилами, — отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что нормы позволят повысить уровень безопасности полетов и снизить число происшествий с такими воздушными судами. К ним можно отнести парапланы и дельтапланы.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления на интенсиве «Архипелаг-2023» заявил, что около 70 российских компаний занимаются производством беспилотных летательных аппаратов. По его словам, 20 из этих компаний относятся к числу крупных. Предприятия планируют выпустить около 18 тысяч больших и средних беспилотников.

Ранее в России стартовало производство дронов-камикадзе «Гастелло». По словам инженера-разработчика, беспилотник создан с учетом пожеланий операторов летательных аппаратов, задействованных в зоне СВО.