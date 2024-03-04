Стало известно, когда начнут реализовывать новые нацпроекты Голикова: четыре из пяти нацпроектов стартуют в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Четыре из пяти новых национальных проектов запустят в 2025 году, заявила в ходе международной выставки-форума «Россия» вице-премьер Татьяна Голикова. Еще один стартует во второй половине 2024 года. Речь идет о национальном проекте «Молодежь».

Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации, — сказала Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил кабинет министров до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Глава государства подчеркнул, что финансирование на это будет найдено, а к работе привлекут медицинское и научное сообщества.

Также Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По словам главы государства, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества и ориентиром всей государственной стратегии. Регионы с низкой рождаемостью уже в ближайшее время получат до 75 млрд рублей.