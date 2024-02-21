Названо время обращения Путина к Федеральному собранию РИА Новости: послание Путина начнется в полдень 29 февраля

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля в полдень, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте. По его словам, глава РФ выступит с обращением в Гостином Дворе в Москве.

Послание [состоится] в 12:00 мск в Гостином Дворе, — сказал собеседник агентства.

Кремль подтвердил, что ежегодное послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля. При этом время начала мероприятия и место его проведения в сообщении не уточняется.

Ранее Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в своем послании Федеральному собранию поставит задачи на ближайшие шесть лет. Как отметил российский лидер, в нем будут учтены все события «внутриполитического календаря».

В свою очередь, политолог Алексей Макаркин предположил, что послание Путина можно будет условно разделить на три блока. По его мнению, глава государства обязательно затронет темы поддержки населения, экономической ситуации в России, а также ее положения на мировой арене.

Также, считает Макаркин, тема спецоперации ВС России на Украине станет одной из центральных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. По его мнению, в своей речи российский лидер представит некую стратегию относительно СВО.