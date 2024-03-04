Стало известно, когда могут принять законопроект о повышении пенсии за стаж Депутат Нилов: два месяца уйдет на изучение проекта о повышении пенсии за стаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о повышении пенсии за трудовой стаж от 30 лет могут рассмотреть в течение двух месяцев, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с «360» парламентарий подчеркнул, что обычно рассылка занимает около месяца. Столько же времени потребуется правительству, которое должно будет предоставить заключение по данной инициативе.

Как только законопроект поступит в Госдуму, комитет по труду и соцполитике направит его сразу же в рассылку. После окончания срока рассылки мы приступим к подготовке для рассмотрения на пленарном заседании, — пояснил депутат.

При этом сам Нилов уверен, что даже при увеличении пенсии до двух прожиточных минимумов, денег пожилым будет недостаточно. Парламентарий обратил внимание, что цены активно растут, опережая темпы официальной инфляции. Он отметил, что необходимо дальше работать в направлении повышения выплат, чтобы улучшить жизнь пенсионеров

Надо дополнительно принимать решения для пенсионного обеспечения наших граждан, тем более, у которых такой серьезный стаж, — считает Нилов.

В Госдуме ранее предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет, следует из текста законопроекта, который направлен для заключения в правительство. Авторами выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким.