Стало известно, когда могут принять новый КоАП Минюст России может представить в правительство новый КоАП в 2024 году

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Минюст РФ планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях в 2024 году, передает РИА Новости. Ожидается, что в скором обновленный КоАП направят на согласование в правительство.

Концепцию будущего КоАП разработали еще в 2019 году, спустя год представили проект. Изначально новый свод готовились утвердить к 1 января 2021 года.

В марте 2022 года куратор межведомственной рабочей группы по разработке новой редакции Кодекса об административных правонарушениях Ирина Рукавишникова объяснила, что сроки законодательной работы над обновленным КоАП сдвинули из-за изменившейся повестки. Рукавишникова также рассказала, что в кодексе в рамках мер поддержки экономики могут закрепить положение, согласно которому, за впервые совершенные правонарушения, не повлекшие угрозы жизни или здоровью, не навредившие окружающей среде и не нанесшие имущественного ущерба, малый и средний бизнес предлагалось не штрафовать, а предупреждать.

В конце октября 2023 года замминистра юстиции Андрей Логинов сообщал, что работа над новым административным кодексом почти завершена. Тогда он говорил, что нововведения должны представить в кабмин уже в 2024 году.