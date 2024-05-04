Стало известно, когда Госдума рассмотрит вопрос об утверждении министров Совет ГД рассмотрит вопрос о подготовке к утверждению министров 6 мая

Фото: duma.gov.ru

Совет Госдумы в понедельник, 6 мая, рассмотрит вопрос подготовки к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров, следует из повестки заседания совета, которая представлена в думской электронной базе. Предложение подготовлено комитетом ГД по контролю.

Комитет предлагает <...> в ходе заседаний рассмотреть и обсудить представленные кандидатами на должности заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, соответственно, программы основных направлений деятельности правительств, — указано в повестке.

Отмечается, что по результатам заседаний ответственным комитетам предлагается принять соответствующие решения. Кроме того, они будут должны направить в Совет ГД материалы, включающие заключение комитета о рассмотрении кандидатуры зампреда правительства.

Ранее стало известно, что Государственная дума может утвердить премьер-министра 10 мая в случае получения представления от президента РФ Владимира Путина. При этом утверждалось, что 13 мая может быть завершено утверждение нового состава правительства.

В марте прошли выборы президента, по итогам которых необходимо соблюдение ряда процедур. Согласно Конституции РФ, «перед вновь избранным президентом России правительство слагает свои полномочия».