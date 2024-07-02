Стало известно, когда Госдума рассмотрит отмену ЕГЭ Лантратова: Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

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В октябре Госдума РФ планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Единый госэкзамен могут заменить на традиционную государственную итоговую аттестацию, добавила она.

Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре, — сказала Лантратова.

Соответствующий законопроект внесли в июне в Госдуму депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Если закон будет принят, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. Причем полученные до этого срока результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.

Авторы законопроекта пояснили, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число самоубийств подростков. Помимо этого, он требует для проведения значительных расходов бюджета.

Возможность получить обратную связь по теме ЕГЭ может появиться на портале госуслуг, сообщил в начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, пользователи смогут оставлять предложения и замечания.