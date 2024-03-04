Стало известно, когда ЕК представит предложение по российским активам Euractiv: ЕК через две недели представит предложение по замороженным активам РФ

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Еврокомиссия может представить формальное предложение по применению замороженных активов России через две недели, пишет Euractiv. Источник издания сообщает, что прибыль от этих средств нужно использовать для восстановления Украины.

Мы говорили, что непредвиденная прибыль [от российских активов] будет использована для восстановления Украины, так как в первую очередь должны быть соблюдены интересы страны, которую нужно восстанавливать. Поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл, — сообщает издание.

Международные банки потребовали создать механизм и правовую систему для конфискации активов России, сообщил Bloomberg. Так они хотят минимизировать ущерб для репутации Лондона как международного финансового центра.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов. подчеркнул, что в Кремле возможную конфискацию российских денег назвали попиранием всех международных правовых норм, а в МИД России — воровством. Другие страны мира уже сделали свои выводы из попыток ЕС конфисковать замороженные суверенные активы России на сумму около $300 млрд, констатировал Силуанов.

Также глава российского Минфина подчеркнул, что происходящие глобальные экономические сдвиги не могут проходить безболезненно для стран «Большой семерки». Развивающиеся страны обогнали их по уровню потенциала, страны, которые «тормозят», должны уйти, на их место придут новые.