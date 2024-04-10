Стало известно, когда Центробанк снизит ключевую ставку Набиуллина: ЦБ начнет снижать ставку при замедлении инфляции

Российский Центробанк приступит к снижению ключевой ставки после достаточного замедления инфляции, заявил глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Как передает корреспондент NEWS.ru, соответствующее заявление руководитель регулятора сделала в Госдуме, где выступила с отчетом по итогам 2023 года.

Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму, — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что Банк России может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года в случае, если инфляция продолжит показывать устойчивое замедление. По ее словам, существует много факторов, которые заставляют ЦБ быть осторожными, в частности, речь идет о высоких инфляционных рисках.

Тем временем, как отметила Набиуллина, пике инфляции в России осталось позади благодаря повышению ключевой ставки. Она подчеркнула, что данная мера не ставит крест на развитии экономики, которая продолжает расти в стране высокими темпами.

Ранее глава регулятора заявила, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ России направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным и разрушительным для ее роста. Она сравнила ситуацию с марафонским забегом, отметив, что важно распределить силы на всю дистанцию.