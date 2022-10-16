Стало известно, когда Байден намерен вернуть Грайнер домой Ушаков: Байден хочет вернуть осужденную в России Грайнер до выборов в Конгресс

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Американская олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер, обвиняемая в РФ в контрабанде наркотиков, во время заседания в Химкинском городском суде

Президент США Джо Байден намерен вернуть осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер до выборов в Конгресс, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» По его словам, однако это не самая главная тема, которая волнует российских властей.

В этой острой ситуации, как мне кажется, он [Байден] думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков. Но это не самая главная тема, которая, по крайней мере, нас волнует, — сказал Ушаков

4 августа Химкинский городской суд Московской области признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения Грайнер и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США в 2016 и 2020 годах.

Позже стало известно, что Россия и США ведут диалог по поводу возможного обмена Грайнер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

Позже Байден пообещал родным баскетболистки, что вернет ее домой. Глава государства добавил, что использует для этого все имеющиеся возможности. Он также пообещал, что вернет на родину Уилана. Власти США требуют от России немедленного принятия условий обмена заключенными.

В октябре стало известно, что жалобу на приговор Грайнер по делу о контрабанде наркотиков рассмотрят 25 октября в Московском областном суде.