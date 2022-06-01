Стало известно, когда откроется посольство ДНР в Москве Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня

Фото Министерство иностранных дел ДНР

Посольство ДНР откроется в Москве в конце июня, сообщила посол республики в РФ Ольга Макеева в Telegram-канале посольства. Посол отметила, что здание для дипмиссии уже было выбрано, сейчас там идут подготовительные работы. Макеева добавила, что точная дата будет названа позже.

Открытие посольства планируется в конце июня. Как только все будет готово, мы объявим о точной дате, — сообщила Макеева.

Ранее недавно назначенный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что для организации работы посольства ЛНР в Москве потребуется несколько недель. По его словам, открытие дипмиссии и поднятие флага ЛНР над её зданием пройдёт в праздничной атмосфере, а на мероприятие будут приглашены не только представители России, но и зарубежные партнёры.