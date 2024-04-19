Стали известны подробности о соучастниках убийства мотоциклиста в Москве СК: соучастниками убийства мотоциклиста в Москве стали братья подозреваемого

Фото: t.me/moscowproc

Соучастниками убийства мотоциклиста из-за парковки в Москве стали братья главного подозреваемого, следует из видео допроса, опубликованного в Telegram-канале Следкома. Они не смогли ответить, за что их задержали и зачем приехали в Ростовскую область.

Приехали с двоюродными братьями, — сказал один из подозреваемых, отвечая на вопрос сотрудника правоохранительных органов.

Подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о неправльной парковки Шахина Аббасова задержали вместе с двумя подельниками 18 апреля в Ростовской области. Их фото опубликовал Следственный комитет. 17 апреля вечером он ударил ножом мотоциклиста Кирилла Ковалева. От полученных ранений тот скончался на глазах у своей невесты.

Ранее Следков показал кадры из квартиры Аббасова, сделанные во время обыска. Следователи обнаружили свыше 44 млн рублей и $300 тысяч. Правоохранителям предстоит установить их принадлежность и дать оценку законности их получения.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, подозреваемый был частью этнического криминального сообщества. По его словам, он чувствовал себя совершенно безнаказанно и ходил по городу с оружием. Журавлев уверен, что все это свидетельствует о существовании в Москве преступных анклавов.