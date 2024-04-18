Стало известно, какую льготу получит российский бизнес с 1 июля Депутат Говырин: российскому бизнесу упростят покупку госимущества с 1 июля

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Российскому бизнесу с 1 июля упростят покупку госимущества, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По словам парламентария, раньше предприниматели могли выкупить, например, помещение, если они арендовали его непрерывно не менее двух лет, теперь этот срок сократится до одного года.

С 1 июля 2024 года для субъектов малого и среднего предпринимательства упрощается механизм покупки государственного и муниципального имущества. До этого момента предприниматели могли выкупить такое имущество, например, помещение или здание, если они арендовали его непрерывно не менее двух лет. Теперь необходимый для получения преимущества при покупке срок аренды сократится до одного года. Это очень нужный и ожидаемый участниками рынка закон, — сказал депутат.

Говырин добавил, что законом уточняется процедура приватизации госимущества: вместо продажи без объявления цены будет введена продажа по минимально допустимой цене. Это необходимо, чтобы исключить злоупотребления со стороны недобросовестных покупателей, подчеркнул собеседник. Приватизация госимущества по минимально допустимой цене будет проводиться в случаях, когда его продажа путем публичного предложения не состоялась. Минимальная цена имущества будет установлена в размере пяти процентов от указанной в сообщении о продаже цены первоначального предложения, продолжил депутат, если же первоначальная цена превышает 20 млн рублей, то минимальная цена имущества составит 10% от нее.

Закон конкретизирует порядок подачи предложений и заключения договора купли-продажи имущества в рамках этой процедуры, и установлены сроки приема заявок на участие в продаже и подведения ее итогов. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также одно или несколько предложений о цене. Потенциальный покупатель имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже по минимально допустимой цене до окончания срока приема заявок, — отметил парламентарий.

Собеседник пояснил, что имущество будет продано лицу, предложившему наибольшую цену, но важно помнить, что если данный предприниматель передумает заключать договор купли-продажи имущества, то вернуть задаток не получится. Говырин добавил, что если вовремя не заключить договор о покупке государственного или муниципального имущества — в течение пяти рабочих дней — то придется еще и заплатить продавцу штраф в размере минимальной цены данного имущества за вычетом суммы задатка.

Ранее Говырин рассказал, что российские бизнесмены могут повысить себе пенсию минимум тремя способами. Один из них, отметил парламентарий, заключается в использовании системы повышающих коэффициентов. По его словам, данный метод позволит увеличить выплаты в два раза.