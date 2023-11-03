Стало известно, какую должность займет экс-губернатор Вологодской области Экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников станет сенатором от региона

Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников станет сенатором от региона, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов в ходе своего представления правительству области. Известно, что Кувшинников ушел в отставку 31 октября. Трансляция выступления Филимонова опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Я вношу кандидатуру бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича на пост сенатора от области, — сказал Филимонов.

Ранее президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Он провел встречу с Филимоновым и бывшим главой региона Олегом Кувшинниковым. Первого он поблагодарил за долгие годы работы и развитие региона, а второго поздравил с назначением. Путин выразил надежду на то, что область продолжит достигать успехов в прежнем темпе.

Прежде Филимонов был зампредседателя правительства Московской области. Он рассказал, что хорошо знает Вологодскую область: там живут его родители и оттуда родом его супруга.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко, который занимал должность директора департамента реализации инфраструктурных проектов ведомства. Кроме того, Мишустин освободил от должности главы Росавиации Александра Нерадько и назначил на его место Дмитрия Ядрова.