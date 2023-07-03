Стало известно, какой регион больше всего пострадал от санкций Запада Володин: Калининград больше других регионов пострадал от санкций

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Калининград больше других регионов страны пострадал от санкций Запада, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит РИА Новости, вопрос реализации поддержки Калининградской области должен находиться на парламентском контроле.

Нам надо учитывать фактор того, что наличие недружественных стран у границы Калининградской области, которые делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны. Понятно, что территории, которые находятся ближе всего к этим странам, испытывают больше проблем, поэтому мы должны сделать все своей стороны, чтобы было больше внимания к таким регионам, — сказал Володин.

Правительство РФ ранее ввело запрет на перевозки грузов польскими фурами по территории России. При этом ограничение не распространяется на грузоперевозки в Калининградскую область в связи с необходимостью бесперебойно снабжать регион необходимыми товарами. Запрет на международные автомобильные перевозки некоторых грузов для недружественных государств продлили до 30 декабря.

В мае сообщалось, что запрет на передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России попросили подготовить депутаты Госдумы РФ. Автором инициативы выступил руководитель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.