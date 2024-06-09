Стало известно, какой подарок СБУ могла бы получить из Москвы Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник по истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский на полях ПМЭФ признался РИА Новости, что «с большим воодушевлением» узнал о заведенном против него на Украине уголовном деле. СБУ также решила привлечь к ответственности ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова и руководителя Института всеобщей истории РАН Александрам Чубарьяна, которые вместе с помощником президента выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов. Мединский заявил, что с удовольствием бы подарил украинским безопасникам экземпляр книги для повышения их уровня образования.

Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял, — сказал Мединский.

К учебникам в российских школах есть вопросы, заявил на днях президент РАН Геннадий Красников. Он напомнил, что законом на Академию наук возложена экспертная функция. Красников добавил, что экспертиза будет проводиться также на качество сопутствующих знаний. Ученые собираются установить, сможет ли подрастающее поколение школьников освоить определенный предмет.

Ранее сообщалось, что учебник истории под авторством Мединского и Торкунова после жалоб ряда кавказских республик на отрывок о репрессированных народах был изменен. В частности, из абзаца о депортациях в годы войны убрали упоминание конкретных национальностей.