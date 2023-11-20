Стало известно, какой будет президентская кампания «Коммерсант»: президентскую кампанию в России хотят сделать простой и понятной

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Легитимность президентских выборов в 2024 году стала одной из ключевых тем семинара для представителей региональных избиркомов и вице-губернаторов по внутренней политике в подмосковной мастерской управления «Сенеж», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Там проговаривалось, что обществу сейчас не нужны «политические шоу», президентская кампания должна стать простой и понятной. Вместе с тем обсуждались плюсы и возможные риски таких инструментов, как онлайн-голосование и «Мобильный избиратель», в том числе вопрос об исключении возможности двойного голосования.

В 2018 году был запрос на яркую политическую кампанию, сейчас его нет. Мы находимся в ситуации специальной военной операции. Поэтому и кампания должна быть простой и понятной, — рассказал один из собеседников.

По его словам, выборы должны иметь «психотерапевтический характер», поскольку люди ожидают окончания СВО и им важно показать, что обычной жизни ничто не угрожает, а у страны есть понятное будущее. Кроме того, была затронута тема информационных рисков из-за настроения женщин, чьи близкие ведут службу в зоне спецоперации на Украине. На семинаре отметили, что с этими россиянками необходимо поддерживать контакт, следует обращать внимание на их проблемы и помогать их решить.

По словам двух источников, также коснулись риска со стороны эмигрантов, которые могут создавать негативный информационный фон. Кроме того, поводом для попытки дестабилизации назвали межнациональные отношения — из-за недавних антисемитских выступлений в Махачкале.

В целом все риски небольшие на фоне общей консолидации,— заверил один из источников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возросшем доверии россиян к избирательной системе. По его словам, связано это с использованием современных стандартов, а российская избирательная система постоянно совершенствуется, формируется законодательная нормативная база. Он отметил, что главным результатом любых выборов в России является легитимность. По его словам, этот принцип лежит в основе политической стабильности.