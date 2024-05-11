Стало известно, какое великое сражение ВОВ завершилось победой СССР 11 мая Депутат Говырин: СССР освободил Прагу уже после Дня Победы — 11 мая

Фото: AP/ТАСС

Советский танк на Вацлавской площади в Праге. Чехословакия, 1945 год

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал NEWS.ru о сражении Великой Отечественной войны, которое завершилось победой СССР 11 мая. Речь идет о Пражской операции 1945 года.

В ходе операции советские войска разгромили германскую группу армий «Центр», часть сил группы армий «Юг», освободили Чехословакию и ее столицу Прагу. Это было грандиозное, тяжелое, важнейшее сражение с мощными силами гитлеровцев, которые всеми силами старались удержать плацдарм и продлить существование одного из последних оплотов Третьего рейха, — сказал парламентарий.

Говырин уточнил, что операцию с 6 по 11 мая осуществляли три советских фронта. Речь идет о 1-м Украинском фронте во главе с командующим маршалом Советского Союза Иваном Коневым, 2-м Украинском фронте под предводительством маршала Советского Союза Родиона Малиновского, а также 4-м Украинском фронте, который вел генерал армии Андрей Еременко.

По словам Говырина, немецкая сторона до последнего тянула время в надежде на подмогу американцев, на которых они возлагали «большие надежды». Командование гарнизона втайне надеялось на вооруженный конфликт между союзниками по антигитлеровской коалиции, чтобы выторговать почетные условия капитуляции и предложить англо-американцам свои услуги в борьбе с Советским Союзом.

Депутат напомнил, что чешские заводы выпускали оружие для немцев всю войну, за что получали хорошую зарплату. Передовики производства могли отправляться в дома отдыха.

Вот и получается, что когда в осажденном Ленинграде наши люди тысячами погибали от голода и холода, чехи в это время попивали вместе с фашистами пивко у себя в пивбарах, — заключил Говырин.

В Берлине ранее состоялись акции в честь Дня Победы, на которых сотрудники полиции задержали 10 человек. Аресты произошли из-за нарушения установленных ранее правил.