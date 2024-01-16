Названо интересующее Россию сотрудничество с пережившей переворот страной Вице-премьер РФ Оверчук: мы заинтересованы в торговых связях с Нигером

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Россия заинтересована в расширении торгово-экономических и инвестиционных связей, а также в расширении товарооборота с Нигером, сообщил вице-премьер страны Алексей Оверчук. Как передает пресс-служба правительства РФ, он встретился с премьер-министром Республики Нигер Али Махаманом Ламином Зейном. Стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Российская Федерация рассматривает Республику Нигер как дружественное государство, с которым на протяжении длительного времени выстраивались взаимовыгодные конструктивные отношения. Мы заинтересованы в расширении торгово-экономических и инвестиционных связей, расширении товарооборота, — сказал Оверчук.

Для этого нужны совместные шаги по развитию партнерства в перспективных сферах, отметил он. Среди них сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура и геологоразведка.

Еще в декабре прошлого года Нигер допускал возможность военного вторжения в страну, но был готов его отразить. Али Махаман Ламин Зейн, назначенный военными после переворота, заверил, что страна располагает «закаленной армией», которая может защищаться. Летом в стране свергли президента.