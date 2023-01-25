Стало известно, какое компьютерное оборудование стоит в кабинете у Путина Песков: на столе президента РФ стоит «правильное» и безопасное компьютерное оборудование

Фото: kremlin.ru

В кабинете у президента РФ Владимира Путина установлено «правильное» компьютерное оборудование, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это оборудование соответствует необходимому уровню безопасности.

[Компьютерное оборудование на рабочем столе президента ] правильное в соответствии с уровнем безопасности, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко заменили компьютер Apple на белорусский Horizont H-book 15 МАК4. 20 января президент Белоруссии посетил выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная». Он осмотрел стенд, где представлены отечественные компьютеры производства «Горизонт», и похвалил генерального директора холдинга Юрия Предко за работу. Лукашенко также поручил довести уровень локализации выпускаемых в стране компьютеров до 70% к концу года.

До этого сообщалось, что правительство России обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL, также предложив стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы кешбэка для граждан. Ретейлеры и чиновники же выступают против ограничения параллельного импорта из-за рисков сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.