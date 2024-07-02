Стало известно, какими принципами дипломатии пользуется Путин МИД РФ: принципы Громыко схожи с инициативой Путина о построении безопасности

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Владимир Путин

Глава МИД СССР Андрей Громыко всегда отстаивал принцип равной для всех сторон и неделимой безопасности, который сегодня ложится в выдвинутую президентом России Владимиром Путиным инициативу построения архитектуры безопасности на евразийском пространстве, заявили NEWS.ru в Департаменте информации и печати МИД России. В ведомстве отметили, что многие дипломатические приемы Громыко используются современными дипломатами.

Современная российская дипломатия выступает с тех же принципиальных позиций, о чем убедительно свидетельствует выдвинутая президентом России Владимиром Путиным инициатива построения архитектуры безопасности на евразийском пространстве. Прагматизм, присущий его политической и дипломатической деятельности в той мере, в которой это было возможно в тех исторических условиях, остается одним из основополагающих принципов внешней политики современной России, — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве считают, что многие инициативы, продвигавшиеся «патриархом дипломатии» — Андреем Громыко — заложили основы совместного управления мировыми делами, противодействия общим вызовам и угрозам, разрешения конфликтных ситуаций политическими методами.

К сожалению, их потенциал не был и, видимо, не мог быть полностью реализован ни в период «холодной войны», ни в нулевые годы XXI века, когда США и западные страны отошли от принципов сотрудничества на справедливых началах и стали формировать пресловутый «порядок, основанный на правилах, — констатирует МИД РФ.

2 июля 1989 года умер знаменитый дипломат, министр иностранных дел СССР Андрея Громыко. Он занимал свой пост 28 лет — дольше, чем любой другой глава МИД в истории СССР и Российской Федерации. За это время ему удалось урегулировать Берлинский и Карибский кризисы, добиться потепления в разгар «холодной войны». На Западе его прозвали Мистер Нет за въедливость, упорство и неуступчивость на переговорах. Он считал, что «лучше 10 лет переговоров, чем один день войны».

Ранее директор Института Европы РАН Алексей Громыко, внук дипломата, заявил NEWS.ru, что к достижениям бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера можно отнести создание вместе с его дедушкой дипломатического треугольника США — Китай — СССР. По его словам, именно благодаря этому тандему дипломатам тогда удалось добиться разрядки в отношениях Вашингтона и Москвы.