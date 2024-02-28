Стало известно, какие законы вступят в силу весной Володин: с марта работодатели не смогут увольнять одиноких родителей

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте 2024 года, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента. Так, к примеру, с первого месяца весны работодатели не смогут увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет.

Увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность, — заявил Володин

Он добавил, что уже вступили в силу законы о конфискации имущества за преступления против безопасности России. Также они предусматривают лишения почетных званий у тех, «кто льет грязь на страну, солдат и добровольцев».

По словам Володина, с 1 марта вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Законодательно будут определены размеры вольеров и аквариумов, где содержатся животные, также будут установлены алгоритмы в случае выявления заболевания у животного.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России. Конфискации будет подлежать не все имущество осужденного, а только то, что использовалось для противоправной деятельности или было получено незаконным путем.