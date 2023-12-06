Стало известно, какие займы не подпадут под самозапрет на кредиты Депутат ГД Аксаков: ипотека и автокредит не подпадут под закон о самозапрете

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Под действие закона о самозапрете на получение кредитов не будут подпадать ипотека и автокредиты, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит ТАСС, такие кредиты неинтересны мошенникам из-за длительной процедуры их получения.

Если вы хотите получить автокредит или ипотечный кредит, этот запрет не устанавливается. Ну и обычно такие кредиты проходят долгую историю, и здесь, скажем так, злоумышленникам, как правило, делать нечего, — цитирует агентство парламентария.

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме в октябре. Аксаков выразил уверенность, что документ будет принят в скором времени.

Инициатива предусматривает, что гражданин может установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) договоров потребительского займа. Цель такого запрета состоит в предупреждении мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и путем психологического воздействия.

Ранее адвокат Сергей Сазанков отметил, что введение самозапрета пойдет на пользу не только гражданам, но и банкам. По его словам, так они смогут выдавать займы только тем, кто действительно может погасить их. Эксперт пояснил, что законодательство исходит из того, что договор кредитования будет необходимо подтверждать бумажным вариантом, поэтому получить деньги онлайн без письменного заверения, чем часто пользуются мошенники, станет невозможным.