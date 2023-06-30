Стало известно, какие выпускники смогут претендовать на серебряную медаль Кравцов: серебряную медаль смогут получить школьники, у которых не более двух четверток в аттестате

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Серебряную медаль смогут получить выпускники, у которых в аттестате стоит не более двух четверток, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год. По его словам, окончательное решение о дополнительных баллах к ЕГЭ за награды за усердное учение будет принято до сентября, передает «Интерфакс».

Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки, — сказал Кравцов.

Ранее Кравцов сообщил, что выпускникам российских школ снова будут вручать серебряные медали. Министр показал, как будет выглядеть такая медаль, а также рассказал о дополнительных баллах за нее при поступлении в вуз.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров высказал мнение, что школьные медали должны стать семейной реликвией, а не очередным значком или призом, которыми осыпают учеников. Он пояснил, что нужно вернуть саму философию и систему награждения, которые, по его мнению, «никак не уживаются с ЕГЭ».