Стало известно, какие вопросы обсудят президенты России и Кубы Профессор Хейфец: темой разговора Путина и Диас-Канеля станет экономическое сотрудничество

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Мигель Диас-Канель, Владимир Путин

Темой переговоров президента России Владимира Путина и кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля станет экономическое сотрудничество, предположил в беседе с РИА Новости профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его словам, речь также может пойти о сотрудничестве с РЖД и в области металлургии, а также об автомобильном производстве и геололгоразведке.

Здесь речь может идти о сотрудничестве РФ и Кубы в ряде экономических проектов на территории самой Кубы. Можно вспомнить сотрудничество с РЖД, также там есть автомобильное производство, геологоразведка, сотрудничество в области металлургии и строительство блоков для ТЭС, — сказал Хейфец.

При этом профессор уточнил, что не стоит ожидать кардинальных решений в вопросах военного сотрудничества. Хейфец объяснил это тем, что Куба скептически относится к идее превращения в чью-либо базу, поскольку для Гаваны это вопрос принципиальный.

Хейфец указал на то, что визит кубинского лидера носит символический характер. По словам профессора, это демонстрация того, что есть лидеры, которые хотят вести диалог с Россией. Эксперт также отметил, что у Кубы есть определенный авторитет в международных делах и она обладает авторитетом в Латинской Америке.