Президент России Владимир Путин обсуждал с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном реализацию крупных проектов, включая АЭС «Аккую», работа над которой проходит с участием российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия будет участвовать в церемонии загрузки ядерного топлива, которая пройдет 27 апреля, передает РИА Новости.

Действительно, такая встреча имела место, да, там обсуждалась тема реализации крупных проектов, которая на повестке дня между нашими странами, включая и «Аккую» Еще раз, как мы говорили ранее, так или иначе Россия будет должным образом участвовать в этой церемонии, — сказал Песков.