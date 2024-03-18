Стало известно, какие лидеры лично поздравили Путина с победой на выборах Лидеры шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Действующий президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые поздравили его с победой на выборах, сообщила пресс-служба Кремля. Также Путина лично поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности, — сообщили в Кремле.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму, в которой указал, что его переизбрание на пост главы государства в полной мере отражает поддержку российского народа. Китайский лидер подчеркнул, что граждане РФ объединились, преодолели вызовы и добились устойчивого прогресса на пути национального развития.

По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов Путин набрал на выборах 87,3% голосов. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3,21% голосов, представитель КПРФ Николай Харитонов — 4,3%, член партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,83%.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов президента РФ будут подведены на заседании ЦИК 21 марта. Оно начнется в 11:00 мск.