Стало известно, какие потери ВСУ понесли за сутки Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 885 военнослужащих и шесть танков

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 885 военнослужащих и шесть танков, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, ВС РФ также ликвидировали западную технику, включая гаубицы FH-70 производства Великобритании и польские САУ Krab.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. <...> Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей, — добавили в МО.

На Купянском направлении противник потерял до 140 бойцов, на Краснолиманском — до 290, на Южно-Донецком — до 60, на Запорожском — до 40, на Херсонском — до 45 военнослужащих, перечислило ведомство. Кроме того, за сутки ВС РФ уничтожили 86 украинских беспилотников.

Ранее командир расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» 29-й армии группировки «Восток» с позывным Ефим рассказал, что российская армия за два месяца сильно продвинулась под Угледаром. По его словам, это стало возможно в том числе именно благодаря ТОС.

Боец объяснил, что «Солнцепеки» остаются на позициях по три с половиной минуты из соображений безопасности. За это время солдаты успевают отработать по цели и уйти с огневой точки.