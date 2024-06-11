Стало известно, какие организации ГД может внести в черный список Пискарев: «Британский совет» и «Немецкую волну» могут признать нежелательными

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Организацию «Британский совет» и медиакорпорацию «Немецкая волна» (Deutsche Welle, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) могут признать нежелательными в России, заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он отметил, что компании ведут деструктивную деятельность.

Госдума сегодня рассмотрит наши законопроекты, которые предусматривают возможность признания нежелательными в России не только неправительственных зарубежных организаций, но и тех, которые учреждены госорганами зарубежных государств, а также предусматривают ответственность за участие в их деятельности, — подчеркнул он.

Пискарев добавил, что неважно, кем создана организация, но если она наносит вред и представляет угрозу для безопасности, основ конституционного строя и обороноспособности нашей страны, она должна быть выдворена из России. Отмечается, что основанный правительством Великобритании в 1934 году «Британский совет» под прикрытием развития сотрудничества в области культуры, искусства и образования осуществляет в России разведывательную деятельность, в том числе, в интересах киевского преступного режима.

Депутат подчеркнул, что в свою очередь медиакорпорация «Немецкая волна» — федеральное государственное автономное учреждение ФРГ — систематически транслирует «натовскую антироссийскую пропаганду», а также на регулярной основе организует «подготовку информационных диверсантов», в том числе из российских журналистов». Также парламентарий упомянул «Ассоциацию по вопросам северных территорий», которая создана по решению правительства Японии и находится в ведении аппарата кабинета министров.

Ассоциация тиражирует тезис о якобы «незаконной оккупации» Россией «исконно японских земель» и проводит пропагандистские мероприятия, направленные на возвращение под суверенитет Японии островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, — отметил Пискарев.

Ранее правительство России поддержало законопроект, дающий возможность признавать нежелательными в стране любые иностранные организации. Инициатива будет распространяться и на те объединения, учредителями которых стали зарубежные госорганы.