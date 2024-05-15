Стало известно, какие льготы и поддержку получат российские гостиницы Депутат Говырин: российские отельеры станут платить меньше налогов

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Российские отельеры получат в 2024-м дополнительные меры поддержки, в том числе снижение налогов, гранты молодым предпринимателям, а также упрощение трудоустройства определенных категорий граждан, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Парламентарий отметил, что небольшая ставка НДС на гостиничные услуги способствует развитию отрасли.

Введен мораторий на внеплановые проверки бизнеса до 2024-го и плановые проверки — до 2030-го, что позволит компаниям работать без дополнительного административного бремени и сконцентрировать свои усилия на развитии и улучшении качества предоставляемых услуг. Для ИП в возрасте 14–25 лет доступны гранты от 500 тысяч рублей до миллиона (в Арктической зоне), — добавил Говырин.

По его словам, для безработных и молодежи также предусмотрена поддержка: Соцфонд России возмещает деньги работодателю за найм определенных категорий граждан, включая соискателей до 30 лет, участников СВО, членов семей погибших во время боевых действий. Говырин подчеркнул, что в перечень еще входят дети-сироты, работники без профобразования, граждане с несовершеннолетними детьми, инвалиды, а также потерявшие работу в 2024-м из-за сокращения.

Начиная с 1 сентября 2024 года российские отельеры получат новые привилегии. Согласно новому постановлению кабмина от 11 мая, некоторые услуги, предоставляемые в отелях и гостиницах, перестанут облагаться НДС. Льготы распространят на услуги тренажерного зала, спа, бассейн, косметические процедуры и посещение бани, а также на доступ в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки, — подытожил Говырин.

Ранее депутат Сергей Алтухов заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра была ожидаемой. По его словам, глава правительства хорошо зарекомендовал себя во время пандемии и в условиях спецоперации. Алтухов подчеркнул, что под руководством Мишустина кабмин всегда был открыт к диалогу в стенах Госдумы.