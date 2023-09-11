Стало известно, какие города получили почетное звание по указу Путина Путин присвоил почетное звание десяти городам России

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам страны, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно обнародованному указу, в список вошли Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г. Владимиру, г. Воткинску, г. Находке, г. Новомосковску, г. Подольску, г. Прокопьевску, г. Рубцовску, г. Рязани, г. Улан-Удэ, г. Ханты-Мансийску, — сказано в документе.

Ранее президент также учредил звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ». Оно будет присваиваться не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности. Как предполагается, звание будут присваивать за личные заслуги в разработке образцов вооружения, в выпуске продукции с опережением графика, в разработке мер, направленных на инновационное развитие, а также за достижение иных значимых результатов.