Стало известно, какие документы подписали Россия и Таджикистан Россия и Таджикистан подписали документы о взаимодействии в сфере промышленности

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Эмомали Рахмон и Владимир Путин

Россия и Таджикистан подписали восемь документов, направленных на укрепление сотрудничества в различных сферах, сообщили в пресс-службе Кремля. Одним из таких документов, подписанных в рамках визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию, стал план взаимодействия в сфере промышленности. Кроме того, было достигнуто соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта.

Отмечается, что стороны подписали сразу два документа, связанных с транспортом. Один из них подразумевает развитие сотрудничества в вопросах подготовки и переподготовки кадров, второй документ касается практических действий Москвы и Душанбе. Также было подписано соглашение между Федеральной таможенной службой РФ и Таможенной службой Таджикистана, в рамках которого обе стороны признают соответствующие институты уполномоченного экономического оператора. Другие документы касаются исполнения судебных решений, инспекции труда, а также совместных научных исследований.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Глава государства высоко оценил вклад президента Таджикистана в укрепление отношений стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.