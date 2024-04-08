Стало известно, как ВСУ помогли террористам из «Крокуса» ФСБ: ВСУ разминировали участок границы для бежавших из «Крокуса» террористов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВСУ разминировали границу для совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» боевиков, следует из записи допроса террористов, опубликованной Первым каналом. Уточняется, что путь отхода боевикам задал куратор по имени Сайфулло.

Как стало известно ФСБ, участок границы, через который боевики планировали попасть на территорию Украины, подготовили ВСУ. Спецслужбы установили, что была создана брешь в минном поле.

Также на допросе обвиняемые в теракте рассказали, что куратор пообещал им «миллионы рублей» после того, как они окажутся на Украине. Кроме того, человек по имени Сайфулло указал боевикам место атаки и маршрут отхода.

Советник главы ДНР Ян Гагин в свою очередь отмечал, что напавшие на «Крокус Сити Холл» были хорошо подготовленными наемниками, а организаторы теракта — украинские спецслужбы. Пусть это были не спецназовцы, но профессионалы, определенно уже державшие оружие в руках и убивавшие людей, подчеркнул он. Гагин добавил, что их выбрали не случайно.

До этого ЦОС ФСБ России информировал, что сотрудники службы безопасности задержали троих человек, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Один из них является россиянином, еще двое — граждане иностранных государств. Все — выходцы из Центрально-Азиатского региона. Задержания прошли в Москве, Омске и Екатеринбурге.