Стало известно, как возобновить получение пенсии после приостановки выплат Депутат Госдумы Чаплин: выплату пенсии можно возобновить через сайт госуслуг

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Получение пенсии можно возобновить, отправив соответствующее заявление через «Госуслуги» или обратиться в МФЦ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он добавил, что перечисление средств начнется с первого числа следующего месяца, а также гражданину компенсируют не полученное пособие за предыдущие месяцы.

Нужно отправить заявление через сайт госуслуг или обратиться в МФЦ. Выплаты будут возобновлены с 1-го числа следующего месяца, а также будет обязательно выплачена неполученная пенсия за предыдущие месяцы. Если ничего не предпринимать, СФР прекратит выплаты через 6 месяцев после приостановки. Восстановить выплаты также можно, подав заявление в СФР. Пенсия за прошедшее время будет выплачена в течение максимум трех лет, — рассказал парламентарий.

Собеседник напомнил: если пенсия зачисляется на банковский счет, она считается полученной, даже если не снимать деньги, средства остаются на счете и накапливаются со временем. Чаплин добавил: по закону есть ряд оснований, за которые выплату пенсии могут приостановить.

Когда пенсию получают на почте или с доставкой на дом, но не являются на почту, не открывают дверь почтальону или переезжают, не сообщая о новом адресе, а также когда пенсию перечисляют на банковский счет, но закрывают этот счет и не открывают другой или не сообщают новые реквизиты СФР, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. По его словам, если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным.