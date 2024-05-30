Стало известно, как в России отреагировали на идею Китая по Украине Замглавы МИД Руденко: РФ приветствует идею Китая о мирной конференции по Украине

Фото: Kremlin.ru/Сергей Карпухин/ТАСС

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Россия поддерживает предложение Китая о проведении международной конференции для достижения мира в украинском конфликте, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он пояснил, что в рамках инициативы будет обеспечено равноправное участие российской и украинской сторон, где на повестке будут обсуждаться разные формулы урегулирования кризиса, а не одна, передает ТАСС.

Мы приветствуем предложение председателя КНР о созыве международной мирной конференции при понимании, что в таковой будет обеспечено равноправное участие Москвы и Киева и состоится обсуждение всех, а не только одной формулы мира, — сказал он.

Руденко добавил, что в Москве проанализировали позицию Пекина, который отказывается принимать участия в различных форумах, где обсуждается воплощение в жизнь так называемых мирных инициатив Киева. Дипломат также подчеркнул, что Россия, как и прежде, открыта к переговорам и никогда не отказывалась от дипломатического диалога, но РФ никогда не согласится вести их под чью-то диктовку.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в перемирии между Россией и Украиной нет смысла, поскольку Киев вновь воспользуется паузой для сбора ресурсов для продолжения боевых действий. Он отметил, что Москва готова к переговорам по миру, а не к временному перемирию.