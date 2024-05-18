Стало известно, как в России будут праздновать юбилей победы в ВОВ Более 170 мероприятий пройдут в РФ в рамках празднования юбилея победы в ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правительство России утвердило план мероприятий по празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте кабмина. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Всего планируется провести свыше 170 мероприятий. Особое внимание уделят увековечиванию памяти воинов.

Особое внимание уделено увековечиванию памяти воинов, погибших в годы войны. В частности, запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших, обнародование материалов о войне из фондов российских архивов, — говорится в сообщении.

Часть торжественных мероприятий пройдет с участием представителей иностранных государств. Предусмотрены и социально значимые проекты — передвижные экспозиции, исторические фестивали и премьерные спектакли.

В рамках празднования 79-летия победы в ВОВ дизайнеры Первого канала вдохнули жизнь в культовые фотографии из газет 1945 года. К 9 Мая специалисты проделали кропотливую работу, в рамках которой актеры отсняли ключевые моменты — праздничный салют, солдат за знаменем Победы на крыше Рейхстага и ликование победителей.