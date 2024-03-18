Стало известно, как в Кремле относятся к оценке США выборов в России Песков: Россия не готова прислушиваться к оценкам США по выборам президента

Российская сторона не согласна с оглашенной США оценкой президентских выборов в стране и не готова к ней прислушиваться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он назвал США страной глубоко вовлеченной в украинский конфликт, и которая «де-факто воюет» с Россией, передает ТАСС.

Мы категорически не согласны с такой оценкой. <...> [США — это] страна, которая по сути, де-факто воюет с нами. Иных оценок, конечно, вряд ли можно было ожидать, хотя еще раз повторяю: мы категорически с ними не согласны, — сказал Песков.

Такой комментарий спикера Кремля последовал после того, как представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил журналистам на брифинге, что, по мнению Вашингтона, выборы российского президента не являются «ни свободными, ни справедливыми».

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не признают и не будут признавать легитимность и итоги президентских выборов в России на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Посол РФ в Штатах Анатолий Антонов ранее сообщил о планах российских дипломатов направить властям США ноту в связи с действиями секретной службы Госдепартамента у посольства РФ в Вашингтоне в день голосования на президентских выборах. По его словам, он «всегда с уважением относился к деятельности секретной службы Госдепартамента», однако сейчас отношение к ведомству изменилось.