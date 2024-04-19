Стало известно, как россияне изменили отношение к алкоголю Минздрав России: за последние пять лет в стране снизилось потребление алкоголя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне за последние пять лет стали пить меньше алкоголя, указано в отчете итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках «Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь», передает ПРАЙМ. Так, потребление спиртного снизилось с 9,43 до 8,44 литра этанола на человека.

Потребление алкоголя снизилось с 9,43 литра этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 литра в 2023 году, — говорится в документе.

Помимо этого, специалисты выяснили, что с 2020 года россияне стали в 3,5 раза чаще обращаться в медицинские организации за консультациями. Граждан стал больше интересовать здоровый образ жизни.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил, что регулярное употребление водки, даже в малых дозах, в течение трех — шести месяцев нанесет непоправимый урон психике человека. По его словам, крепкое спиртное ухудшает зрение, приводит к нарушению речи, слуха и координации движений. Кроме того, водка снижает эластичность тканей сердца и сосудов, провоцирует скачки артериального давления, а также вызывает тахикардию.