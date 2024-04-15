Стало известно, как РФ ответит на решение Финляндии разместить войска НАТО Грушко: реакция РФ на решение Финляндии разместить войска НАТО будет соразмерной

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Реакция России на угрозы, которые могут возникнуть в связи с присоединением Финляндии и Швеции к блоку НАТО, будет соразмерной, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Так дипломат прокомментировал планы Финляндии разместить штаб сухопутных войск Североатлантичнского альянса, передает ТАСС.

Что касается Российской Федерации, то, как неоднократно об этом заявлял президент России [Владимир Путин], наша реакция будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух стран (Финляндии и Швеции. — NEWS.ru). Разумеется, способы надежного обеспечения нашей безопасности, обороноспособности будем продвигать, — сказал он.

Грушко добавил, что присоединение Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции блока в Арктическом регионе. По его мнению, это будет сопровождаться созданием соответствующих командно-штабных цепочек.

Командующий Силами обороны республики Янне Яааккола ранее сообщил, что Финляндия рассматривает возможность размещения постоянного контингента НАТО на своей территории. До сих пор страна оставалась единственным государством на восточной границе Альянса, в котором не базируются войска из других стран Блока.